Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer und Mülltonne/Autoeinbrecher attackiert Polizisten/Auto durch Böllerwurf beschädigt/Tritte vor Autos/Schreckschusswaffe abgefeuert

Lüdenscheid (ots)

Über das verlängerte Silvesterwochenende brannten im Stadtgebiet mehrere Abfallbehältnisse. Am Freitag, gegen 06:50 Uhr, brannte ein Altpapiercontainer in der Straße Im Eichholz. Am Samstagabend, gegen 18:50 Uhr, war es ein Mülleimer einer Bushaltestellte in der Uhlandstraße. Hinzu kommt am Neujahrsmorgen, gegen 02:00 Uhr, der Brand eines Altpapiercontainers in der Dickestraße. Täterhinweise liegen in allen drei Fällen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Eine Zeugin beobachtete am Sonntag, gegen 14:40 Uhr, wie ein Mann die Scheibe eines in einem Parkhaus an der Conreliusstraße parkenden BMWs einschlug und den Innenraum durchsuchte. Die alarmierten Polizisten trafen den Tatverdächtigen wenig später im Bereich des Verbindungsweges zwischen der Corneliusstraße und der Wilhelmsstraße an. Gegen eine anschließende Fesselung wehrte sich der 41-Jährige Lüdenscheider erheblich. Er schlug nach den Einsatzkräften und trat einem Beamten beim Verbringen in den Streifenwagen ins Gesicht. Beim 41-Jährigen konnte mögliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Polizist wurde durch den Tritt leicht verletzt. (schl)

Die Scheibe eines in der Knapper Straße parkenden Renault Twingos wurde in der Silvesternacht, zwischen 00:00 und 01:30 Uhr, vermutlich durch einen Böllerwurf beschädigt. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

Ein Zeuge beobachtete am Neujahrsmorgen, gegen 02:15 Uhr, eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen, die in der Heedfelder Straße gegen insgesamt fünf Autos trat und diese dadurch beschädigte. Die Jugendlichen waren alle ca. 1.70m groß. Einer von ihnen trug eine dickere und hellblaue Jacke. Ein anderer eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Die Polizisten konnten die Gruppe im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein 29-Jähriger Duisburger und ein 32-Jähriger Lüdenscheider wurden durch Passanten auf der Altenaer Straße am Silvesterabend, gegen 23:50 Uhr, dabei beobachtet, wie sie abwechselnd mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen. Polizisten fanden die Waffe sowie Munition bei den Männern auf und stellten sie sicher. Gegen die beiden Männer wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (schl)

