POL-LG: ++ Treffen mit Internetbekanntschaft - 37-Jähriger von Personengruppe verletzt - Polizei sensibilisiert ++ Trotz Hausverbot in Bankfiliale ++ zwei Unfälle auf der Landesstraße 233 ++

Lüneburg

Lüneburg - Treffen mit Internetbekanntschaft - 37-Jähriger von Personengruppe verletzt - Polizei sensibilisiert

Am 26.11.2024 gegen 19:30 Uhr wurde ein 37-Jähriger auf einem Spielplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße von einer Personengruppe durch Schläge und Tritte am Kopf verletzt. Der Mann erlitt dadurch Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Hintergrund ist nach ersten Ermittlungen ein geplantes Treffen mit einer Internetbekanntschaft an der genannten Örtlichkeit. Die alarmierte Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, konnte die Personengruppe aber nicht mehr feststellen. Die Polizei hat intensive Ermittlungen auch in Bezug auf einen ähnlich gelagerten Sachverhalt am 25.11.2024 eingeleitet (siehe Pressemitteilung vom 26.11.2024). In diesem Zusammenhang sensibilisiert die Polizei bei Verabredungen jeglicher Art mit Internetbekanntschaften, die persönlich nicht bekannt sind, vorsichtig zu sein. Treffen Sie sich nicht an abgelegenen Orten in der Dunkelheit und ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu. Sollten Sie sich unsicher fühlen, rufen Sie umgehend die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfüm gestohlen - Täter händigt während der Sachverhaltsaufnahme weiteres Diebesgut aus

Zu einem Diebstahl von Parfüm ist es am 26.11.2024 gegen 15:00 Uhr gekommen. Der 29-jährige Täter entnahm aus einem Drogeriegeschäft in der "Große Bäckerstraße" ein Parfüm aus dem Verkaufsregal und beabsichtigte die Verkaufsfläche zu verlassen. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme händigte der Täter weiteres Diebesgut aus einer anderen Tat aus. Gegen den 29-Jährigen laufen nun mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Einbruch in Lagerhalle gescheitert

In den späten Abendstunden des 26.11.2024 kam es in der Lise-Meitner-Straße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle. Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt auf das Grundstück der Tatörtlichkeit. Anschließend versuchten die Unbekannten über eine Tür in das Objekt zu gelangen, scheiterten hierbei jedoch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Leinwand im Hörsaal der Leuphana beschmiert

Durch eine 57-Jährige ist am 26.11.2024 gegen 15:30 Uhr die Leinwand eines öffentlich zugänglichen Hörsaals der Leuphana Universität mit einem Permanentmarker beschmiert worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Lüneburg - Essen auf dem Herd vergessen

In einer Unterkunft Am Bargenturm wurde am 26.11.2024 in den Mittagsstunden Essen auf dem Herd vergessen, woraufhin es zu einer so starken Rauchentwicklung kam, dass der Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Zu einem Feuer ist es nicht gekommen.

Reppenstedt - Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin

In Reppenstedt auf der Landesstraße 216 kam es am gestrigen Dienstag den 26.11.2024 gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines VW Caddys kam aufgrund einer roten Baustellen-Ampel zum Stehen, setzte jedoch aufgrund einer überfahrenen Haltelinie zurück und stieß hierbei mit einer hinter seinem Fahrzeug befindlichen Seniorin, welche plante die Straße zu überqueren, zusammen. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht.

Lüchow - Dannenberg

Lüchow - Trotz Hausverbot in Bankfiliale

In der "Lange Straße" hielt sich am 26.11.2024 gegen 08:00 Uhr eine 71-Jährige trotz bestehenden Hausverbotes im Vorraum einer Bankfiliale auf. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte verließ sie die Örtlichkeit ohne Vorkommnisse.

Lüchow - Zigarette in Mülleimer löst vermutlich Feuerwehreinsatz aus

Am 26.11.2024 wurde gegen 14:00 Uhr durch eine Zeugin eine starke Rauchentwicklung aus einem Mülleimer in der Dannenberger Straße entdeckt. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte die im Mülleimer befindliche Glut gelöscht werden. Zu einer Beschädigung an dem Mülleimer ist es nicht gekommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein im Mülleimer befindlicher Zigarettenstummel ursächlich gewesen sein.

Uelzen

Uelzen - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss - Blutentnahme durchgeführt

Auf der Bundesstraße 4 verlief bei einer Kontrolle am 26.11.2024 gegen 23:00 Uhr bei einem 33-jährigen Fahrzeugführer der Drogenschnelltest positiv auf THC. Eine Blutentnahme ist durchgeführt sowie ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden.

Uelzen - Versuchter Einbruchdiebstahl in eine Gaststätte

In der Lüneburger Straße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 27.11.2024 in die Räumlichkeiten einer Gaststätte zu gelangen, indem sie die Schließvorrichtung der Eingangstür beschädigten. Ein Eindringen ist jedoch nicht gelungen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - zwei Unfälle auf der Landesstraße 233

Am gestrigen Tage, 26.11.2024, ist es erneut zu Unfällen auf der Landesstraße 233 gekommen. In den Morgenstunden gegen 07:30 Uhr befuhr ein Sattelzug die Landesstraße 233 von Gut Oetzfelde in Richtung Velgen, in dessen Verlauf ihm ein Krahn entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, weichte der 33-jährige Fahrzeugführer des Sattelschleppers nach rechts aus und versank dabei im Seitenraum.

Im weiteren Verlauf des Morgens befuhr eine 24-jährige Skoda-Fahrerin gegen 08:00 Uhr ebenfalls die Landesstraße 233 aus Richtung Velgen kommend in Richtung Ebstorf. Hierbei beabsichtig sie den vor ihr befindlichen Mercedes-Fahrer zu überholen. Die ihr entgegenkommenden zwei Fahrzeuge (Ford und Subaru) müssen daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, in dessen Folge der 64-jährige Subaru Fahrer mit dem Mercedes sowie dem Ford kollidierte. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort ergab sich der Verdacht einer möglichen Beeinflussung der 24-jährigen Fahrzeugführerin, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt worden ist.

Bienenbüttel - Schaukasten beschädigt

Bereits zwischen dem 23.11 und 24.11.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Touristenschaukasten am Kanu-Anleger an der Ilmenau-Brücke. Unbekannte zerstörten nahezu komplett die Scheiben, den Rahmen sowie die Dachschindeln. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0 oder Bienenbüttel, 05823-95400-0, entgegen.

