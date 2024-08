Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (316/2024) Unbekannte versuchten in Kfz.-Werkstatt in Hann. Münden einzubrechen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wilhelmshäuser Straße

Montag, 12. August 2024, 18:00 Uhr, - Dienstag, 13. August 2024, 07:15 Uhr

HANN.MÜNDEN (ms) - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (13.08.24) in eine Kfz.-Werkstatt in der Wilhelmshäuser Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einzudringen.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Nach ersten Informationen, versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Werkstatt einzudringen.

Der Werkstattinhaber bemerkte die Tat am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr und informierte die Polizei. Wertgegenstände, wie Werkzeuge, wurden nicht entwendet.

Die unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell