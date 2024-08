Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (315/2024) PKW-Fahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehr auf B80 bei Witzenhausen - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

A7, Gemarkung Hann. Münden, Anschlussstelle Hedemünden in Richtung Hannover und B80 in Richtung Witzenhausen (Hessen)

Donnerstag, 15. August 2024, zwischen 17:00 Uhr - 17:30 Uhr

HEDEMÜNDEN / WITZENHAUSEN (ms) - Ein Pkw-Fahrer gefährdete am gestrigen Donnerstagnachmittag (15.08.24), zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, auf der Flucht vor der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmende auf der B80 zwischen Hedemünden (Landkreis Göttingen) und Witzenhausen (Hessen).

Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge fuhr der Pkw auf der A7 in Richtung Hannover. Einem Funkwagen der Autobahnpolizei Göttingen fiel der Pkw auf, weil der Pkw als gestohlen gemeldet wurde.

Der Funkwagen gab dem Pkw-Fahrer Zeichen, die A7 an der Anschlussstelle Hedemünden zu verlassen. Zunächst folgte der Pkw dem vorausfahrenden Funkwagen. Am dortigen Kreisverkehr entschloss sich der 46-jährige Fahrzeugführer unvermittelt mit erhöhter Geschwindigkeit auf die B80 nach Hann. Münden abzubiegen.

Der Funkwagen nahm sofort die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht, Martinhorn und dem Lichtzeichen "Stopp Polizei" auf.

An einer Abzweigung auf der B80 bog er nach links in Richtung Hedemünden ab und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortskern von Hedemünden.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich Passanten und andere Verkehrsteilnehmende auf den Straßen.

Die Kollegen der Autobahnpolizei forderten indes weitere Funkstreifen in der Nähe an.

Der 46-Jährige fuhr durch den Ort und anschließend weiter in Richtung Witzenhausen.

Auf der B80 überholte der 46-Jährige, trotz Gegenverkehr, mehrere unbeteiligte Fahrzeuge. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten teilweise stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern.

In Witzenhausen bog er in die Mündener Straße ab und fuhr unverändert mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet in Richtung der Straße "An der Bohlenbrücke".

Am dortigen Kreisverkehr bog er wieder auf die B80 ab und fuhr zurück nach Hedemünden.

Auf Höhe der Straße "Am Mühlenberg" stand der flüchtige Pkw im stockenden Verkehr. Hier konnte der Fahrzeugführer von den eingesetzten Einsatzkräften gestellt und kontrolliert werden.

Es wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Betroffene Zeugen und andere Personen, welche gefährdet wurden oder das Fahrverhalten des flüchtenden Pkw in Hedemünden oder Witzenhausen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Autobahnpolizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551 491-6515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell