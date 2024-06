Polizei Düsseldorf

POL-D: Internationale Zusammenarbeit - Ermittlungserfolg: Düsseldorf - Niederlande - Mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (ZeOS) der Düsseldorfer Polizei

Einladung zur Pressekonferenz am Montag, 24. Juni 2024

Internationale Zusammenarbeit - Ermittlungserfolg: Düsseldorf - Niederlande - Mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen - Zugriff in Südholland - Spezialeinheiten im Einsatz - Taten im gesamten Bundesgebiet - Festnahmen - Ermittlungen dauern an

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen bundesweiter Geldautomatensprengungen schlugen die niederländischen Behörden am Donnerstagabend (20. Juni) in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Düsseldorf zu und nahmen fünf mutmaßliche Geldautomatensprenger in Südholland fest. Die Bande operierte aus den Niederlanden bundesweit mit Schwerpunkt in NRW.

Einzelheiten zu dem Verfahren und den Festnahmen möchten wir und die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Pressekonferenz mitteilen.

Wann: Montag, 24. Juni 2024, 14:00 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Düsseldorf, 40476 Düsseldorf, Derendorfer Allee 4, 1. Etage

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell