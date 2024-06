Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Remscheid (Lennep) - A 1 - Verkehrsunfall - Zwei Verletzte - 3.500 Meter Stau

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Remscheid (Lennep) - A 1 - Verkehrsunfall - Zwei Verletzte - 3.500 Meter Stau

Unfallzeit: Donnerstag, 20. Juni 2024, 21:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 1 in Richtung Dortmund wurden zwei Personen verletzt; eine 24-jährige Fahrerin so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus verbleiben muss. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 24-jährige mit ihrem Pkw Mini die A1 in Richtung Dortmund auf dem mittleren Fahrstreifen. Ein 23-Jähriger befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Ford den linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit, gab einem vor ihm fahrenden Zeugen Lichthupe und fuhr bis auf wenige Meter dem Zeugen auf. Im weiteren Verlauf wechselte der 23-Jährige mit seinem Pkw Ford auf den mittleren Fahrstreifen, übersah dabei die dort fahrende 24-Jährige und kollidierte mit dem Pkw. Der Mini geriet ins Schleudern und kam nach rechts ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam anschließend auf dem Dach hinter der Schutzplanke zum Liegen. Bei dem Aufprall wurde der Motorblock aus dem Ford des 23-Jährigen gerissen und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Ford kam anschließend ca. 50 Meter weiter zum Stehen.

Beide Unfallbeteiligten konnten sich aus ihren Fahrzeugen befreien. Beide Pkw wurden sichergestellt. Der 23-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher musste über Nacht zur Kontrolle im Krankenhaus verbleiben. Die Frau wurde schwer verletzt. Der linke Fahrstreifen an der Unfallstelle konnte schnell wieder frei gegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell