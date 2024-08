Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (312/2024) Brand in Mehrparteienhaus in Duderstadt - Genaue Ursache noch unbekannt, keine Hinweise auf Fremdverschulden

Göttingen (ots)

Duderstadt, Marktstraße

Mittwoch, 14. August 2024, gegen 21.25 Uhr

DUDERSTADT (jk) - In einem Wohn- und Geschäftshauses an der Duderstädter Marktstraße hat es Mittwochabend (14.08.24) gegen 21.25 Uhr gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Duderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Auslöser war vermutlich ein dort stehender Elektrogrill. Die Flammen griffen in der Folge auf das Gebäude über. Die zu dieser Zeit anwesenden Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Ursache des Feuers dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell