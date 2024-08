Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (311/2024) Schüsse aus Schreckschusswaffe lösen Polizeieinsatz in der Göttinger Turmstraße aus, mutmaßlicher Schütze von Polizei ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Turmstraße

Mittwoch, 14. August 2024, gegen 16.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung, so die Erstinformationen, sind am Mittwochnachmittag (14.08.24) gegen 16.00 Uhr in der Göttinger Innenstadt mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen. Das Geschehen löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge, gerieten in der Turmstraße zwei Männer aus bislang noch ungeklärten Gründen in Streit. In dessen Verlauf soll einer der Beteiligten mehrere Schüsse aus einer mitgeführten Schreckschusswaffe abgegeben haben. Der mutmaßliche Schütze flüchtete anschließend in ein nahegelegenes Restaurant am Wochenmarkt. Hier wurde er von der Polizei ergriffen und zu Boden gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Schreckschussrevolver, wurde sichergestellt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt. Der ergriffene Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Es wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell