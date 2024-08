Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (309/2024) Einbruch in Wohnhaus in Nesselröden - Täter stehlen vermutlich Schmuck und Uhren, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Nesselröden, Jetelle Nacht zu Samstag, 10. August 2024 NESSELRÖDEN (jk) - Durch ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoss sind Einbrecher in der Nacht zu Samstag (10.08.24) an der Straße Jetelle im Duderstädter Ortsteil Nesselröden (Landkreis Göttingen) in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter stahlen nach ersten Informationen vermutlich u. a. diversen Schmuck sowie Uhren. Eine genaue Übersicht über das Diebesgut gibt es bislang noch nicht.

Die Polizei Duderstadt ermittelt. Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen in der fraglichen Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell