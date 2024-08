Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (308/2024) Wohnwagen brennt auf Duderstädter Schützenplatz komplett aus - Keine Hinweise auf Fremdverschulden, weiterer Wohn- und Toilettenwagen beschädigt

Göttingen (ots)

Duderstadt, August-Werner-Allee (Schützenplatz) Sonntag, 11. August 2024, gegen 19.10 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Auf dem Schützenplatz in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist Sonntagabend (11.08.24) gegen 19.10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Infolge der Hitzeentwicklung wurden ein in der Nähe abgestellter weiterer Wohnwagen sowie ein Toilettenwagen ebenfalls beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden ist noch offen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang aber nicht vor.

