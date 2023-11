Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Darfelder Markt/ Autofahrer fährt Jugendlichen über den Fuß

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist einem 15-Jährigen aus Rosendahl am 31.10.23 am Darfelder Markt in Darfeld über den Fuß gefahren. Gegen 22 Uhr befand sich der Jugendliche mit Freunden an einer Pizzeria, als ein Auto langsam über den Gehweg auf die Gruppe zu fuhr. Bis auf dem 15-Jährigen gelang es der Gruppe, zur Seite zu gehen. Dem Rosendahler fuhr der unbekannte Fahrer auf den Fuß und gegen das Schienbein. Er fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, was der Jugendliche zunächst bejahte. Wenig später verspürte er jedoch Schmerzen und suchte ein Krankenhaus auf. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise zu dem Fahrer.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell