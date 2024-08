Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (310/2024) Großbrand in Seeburg - Sägewerk bei Feuer erheblich beschädigt, Ermittlungen zur Brandursache angelaufen

Göttingen (ots)

Seeburg, Waldweg

Montag, 12. August 2024, gegen 21.30 Uhr

SEEBURG (jk) - Beim Großbrand eines Sägewerkes ist am Montagabend (12.08.24) in Seeburg (Landkreis Göttingen) ein immenser Schaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Wodurch das Feuer ausbrach, ist zurzeit noch unbekannt. Ermittler der Polizei Göttingen haben am Dienstagvormittag (13.08.24) mit der ersten Begutachtung der Brandstelle begonnen und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Brandstelle ist hierfür beschlagnahmt.

Anwohner sowie auch Autofahrer hatten am Montagabend etwa gegen 21.30 Uhr den großen Feuerschein bemerkt und sofort Rettungskräfte und die Polizei alarmiert. Bei Erreichen des Ereignisortes, standen das Sägewerk und mehrere überdachte Holzlager bereits in Vollbrand. Die mit vielen Wehren angerückte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und ein Bürogebäude verhindern. Die über dem Betriebsgelände verlaufende Brücke der Bundesstraße 446 musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich rund um den Brandort weiträumig ab und leiteten den Verkehr um.

Durch den Brand wurde nach derzeitigen Informationen der Großteil des Sägewerkes, darunter der Produktionsbereich, mehrere Holzlager sowie auch Arbeitsfahrzeuge beschädigt bzw. teilweise komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in Millionenhöhe auszugehen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell