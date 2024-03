Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Sachbeschädigung an der Grundschule Am Sonnenbrink

Nienburg (ots)

(Oth) Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter eine Tür der Grundschule "Am Sonnebrink" in Stadthagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde mit einem Ast auf die Tür geschlagen. Durch die Gewalteinwirkung ist der Glaseinsatz der Tür gesplittert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen und/oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05721/9822-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell