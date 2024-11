Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Eindringling in Wohnhaus - mit Küchenmesser verletzt - 30-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Vollsperrung nach Unfall auf der Landesstraße 233 ++ Unbekannte brechen in fünf Einfamilienhäuser ein ++

Lüneburg

Lüneburg - Eindringling in Wohnhaus - mit Küchenmesser verletzt - 30-Jähriger vorläufig festgenommen

Einen 30 Jahre alten Eindringling konnte die Polizei nach einem Vorfall im Hausflur eines Wohnhauses in der Nacht zum 26.11.2024 nach Fahndungsmaßnahmen in den Morgenstunden vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 30-Jährige, der bereits in der Vergangenheit durch verschiedene Eigentumsdelikte in Lüneburg in Erscheinung getreten ist, in den Nachtstunden im Ortsteil Schäferfeld herumgeschlichen, um in nicht verschlossene, abgestellten Pkw nach Wertgegenständen zu suchen. Passanten hatten gegen 03:00 Uhr der Polizei eine verdächtige Person gemeldet. Kurz vor dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung hatte sich der Lüneburger in ein nicht verschlossenes Wohnhaus, In den Stuken, begeben und war dort auf einen Bewohner getroffen. In der Folge entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem der 30-Jährige den 56 Jahre alten Hausbewohner mit einem Küchenmesser (vermutlich aus dem Wohnhaus stammend) verletzte. Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung in den Morgenstunden vorläufig festgenommen werden. Der 56-Jährige wurde ärztlich versorgt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Lüneburg - In Küchengeschäft eingebrochen - u. a. über 20 Kochfelder entwendet

Bereits in der Nacht zum Montag, den 25.11.2024, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Küchengeschäft in der Straße "Bei der Pferdehütte". Die Unbekannten erbeuteten dabei unter anderem über 20 Kochfelder, einen Kaffeevollautomaten sowie eine Dunstabzugshaube. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Weitere beschädigte Pkw am Graalwall

Unbekannte beschädigten die Außenspiegel von drei geparkten Pkw in einem Parkhaus Am Graalwall. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei berichtete bereits am Sonntag, den 24.11.2024 von mehr als 20 beschädigten Pkw. Aufgrund der Tatortnähe schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Unbekannte brechen in fünf Einfamilienhäuser ein

In Melbeck kam es am gestrigen Montag, den 25.11.2024, in den Nachmittags- sowie Abendstunden zu fünf Einbrüchen in Einfamilienhäuser, wobei zwei Taten davon in einem Versuch endeten. Unbekannte verschafften sich über rückwärtige Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach ersten Ermittlungen überwiegend um Schmuck. Die tatbetroffenen Grundstücke befinden sich im Bereich der Straßen "Zum Moortal, Am Großen Moor, Sonnenring, Drosselweg sowie Zur Ohe". Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung auf Schulhof - 24-Jähriger verletzt

Die Polizei ermittelt aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung am 25.11.2024 gegen 18:15 Uhr auf einem Schulhof in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Dabei soll eine Gruppe Jugendlicher auf einen 24-Jährigen losgegangen sein. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung wurde der Mann im Gesicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mehrere Bauzäune entwendet

Von einer Baustelle im Breeser Weg entwendeten bislang Unbekannte im Zeitraum vom 22.11.2024 bis zum 25.11.2024 insgesamt zehn ungesicherte Bauzäune. Diese haben einen Gesamtwert von über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Weitere Einbrüche in Bad Bevensen gemeldet

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen vermehrt Einbruchsdelikte im Bereich Bad Bevensen aufgenommen (siehe hierzu Pressemitteilung vom 24.11.2024). Seit dem 24.11.2024 wurden weitere Einbrüche im Tatzeitraum des vergangenen Wochenendes (22.11.-25.11.2024) gemeldet. Dabei waren zumeist Einfamilienhäuser betroffen, bei denen der Glaseinsatz von Terrassentüren oder Fenstern beschädigt wurde. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut und den derzeit noch unbekannten Tätern laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines VW ID 4 befuhr am 25.11.2024 gegen 07:30 Uhr die Ebstorfer Straße stadteinwärts. Ein vor diesem fahrender PKW musste vor einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten, sodass der VW ebenfalls abbremsen musste. Ein hinter diesem fahrender BMW 318d erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 31-Jährige und der 45 Jahre alte BMW Fahrer wurden leichtverletzt.

Hanstedt - Vollsperrung nach Unfall auf der Landesstraße 233

Die Landesstraße 233 wurde nach einem Verkehrsunfall am 25.11.2024 gegen 17:15 Uhr für wenige Stunden gesperrt. Dabei öffnete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand die Verriegelung einer Containertür eines LKW mit Anhängers, sodass die Klappe sich öffnete und mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Beide Fahrer wurden dabei leichtverletzt.

