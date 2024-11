Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Winnenden: B14 - Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Bundesstraße B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Schwaikheim musste ein vor ihm fahrender 63-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der 37-jährige Audi-Fahrer bemerkt dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro.

Winnenden: Verkehrsschild umgeknickt

Am Donnerstag, gegen 06:45 Uhr touchierte der Fahrer eines LKW ein Verkehrsschild an der Zufahrt eines Baumarktparkplatzes in der Irene-Kärcher-Straße. Das Verkehrsschild knickte um und beschädigte einen geparkten Opel. Der LKW-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum unbekannten LKW-Fahrer erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940.

Kaisersbach: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr die Landesstraße L 1150 von Gschwend kommend. Vor der Abzweigung in Richtung Mönchhof kam der 33-Jährige mit seinem Auto aufgrund der nassen Fahrbahnverhältnisse in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete im Graben. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Welzheim führt die weiteren Unfallermittlungen.

Schorndorf: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 22-jährige Autofahrerin bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr zu spät, dass sich der Verkehr auf der Stuttgarter Straße staute und fuhr auf einen vor ihr stehenden Smart auf. Durch den Aufprall wurde der Smart auf einen davor haltenden VW geschoben. Die 54-jährige Smart-Fahrerin wurde leicht am Kopf verletzt. Der Smart musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell