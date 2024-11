Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Nach Sturz schwer verletzt - Unfall

Aalen (ots)

Bopfingen/Kerkingen: Nach Sturz schwer verletzt

Ein 77-Jähriger ließ am Mittwoch gegen 10:35 Uhr seinen Lkw mit Anhänger bei einem Holzwerk in der Schneidheimer Straße mit Hackschnitzel beladen. Beim Anbringen einer Plane über die Beladung stürzte er ab und fiel zu Boden. Er verletzte sich dadurch schwer und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr wurde ein Peugeot, welcher in der Marienstraße in der Fußgängerzone abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Gschwend: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 41-jähriger Audi-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 6:20 Uhr die L1153L. Aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einem entgegenkommenden Opel eines 57-Jährigen zusammen. Der Opel-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

