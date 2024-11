Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Unfall auf Autobahn, Vor Korntolle geflüchtet und Zeugen nach Unfall gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch 10 und 11 Uhr wurde in der Blaufelder Straße ein Pkw des Herstellers Audi in einer Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim rückwärts Ausparken mit dem ordnungsgemäß geparkten Audi. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt, bei dem es sich um ein Zustellerfahrzeug mit Ansbacher Kennzeichen handeln soll. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Blaufelden: Unfall auf Mitarbeiterparkplatz

Auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Engelhardhauser Straße wurde am Mittwoch zwischen 7:45 und 14:00 Uhr ein Pkw des Hersteller Audis beschädigt. Das Fahrzeug zeigte einen Sachschaden an der linken Frontseite und im Bereich des Kotflügels auf. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der genannte Sachschaden wird auf über tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Wolpertshausen: Unfall auf der Autobahn

Am Mittwoch gegen 15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Sprinter-Fahrer den linken Fahrstreifen der A6 in Richtung Heilbronn. Dort wollte er mehrere Lkws auf dem rechten Fahrstreifen überholen. Aufgrund einer Windböe geriet der 65-Jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte einen 42-jährigen Sattelzugfahrer, welcher auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Unfall wurde ein 61-jähriger Beifahrer im Sprinter leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die B14 von Michelfeld in Richtung Mainhardt. In der Haller Straße in Bubenorbis kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten, sowie einen Fahnenmast. Letztlich kam das Fahrzeug in einer Grünfläche kurzzeitig zum Stillstand ehe sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher, welcher wohl mit einem schwarzen Audi A6 unterwegs gewesen war.

Schwäbisch Hall: Vor Kontrolle geflüchtet

Am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr sollte der Fahrer eines Seat im Hirschgraben durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. As der Fahrer des Seat dies bemerkte, beschleunigte er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Bahnhofstraße davon. Das Fahrzeug konnte wenig später in einem Parkhaus beim Arbeitsamt geparkt festgestellt werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen oder Personen die durch die Fahrweise des Seat-Fahrers gefährdet wurden, unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell