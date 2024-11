Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefährliche Fahrweise und Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Michelfeld: Verkehrsteilnehmer mit gefährlicher Fahrweise

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem VW die B14 von Michelfeld in Richtung Schwäbisch Hall mit geringer Geschwindigkeit. Hierbei geriet er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass der Gegenverkehr abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 76-Jährige war nur mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs weshalb die anderen Verkehrsteilnehmer Unfälle noch vermeiden konnten. Der Mann konnte wenig später an seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nun Personen, welche durch die unsichere Fahrweise des 76-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter obenstehender Nummer zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochmorgen gegen 05:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Ilshofen kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen die dortige Leitplanke. Zwei weitere Lkws erfassten die Leitplankenteile und wurden an ihren Reifen beschädigt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 26 000 Euro.

