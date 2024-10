Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller entwendet

Jena (ots)

Freitag war noch alles in Ordnung, am Sonntag dann nicht mehr. Als ein 27-jähriger Bewohner in der Mühlenstraße seinen Keller aufsuchte, staunte er nicht schlecht. Das Freitag in den Kellerverschlag eingelagerte E-Bike im Wert von ca. 2.500,- Euro war nicht mehr vor Ort. An der Kellertür fanden sich auch keine Beschädigungen. Wie die unbekannten Langfinger in das Haus und in der Folge in den 'Keller gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

