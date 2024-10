Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil ausgebrannt

Tautenhain (ots)

Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem in Tautenhain brennenden Wohnmobil alarmiert. Der 58-Jährige Nutzer des Fahrzeuges hatte sich die Nacht über dort zum Schlafen gelegt. Am Morgen bemerkte er dann, dass das Fahrzeug zu brennen begann. Durch das Einatmen von Rauchgasen wurde er leicht verletzt. Trotz der Löschmaßen brannte das Fahrzeug vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Als Brandursache ist ein technischer Defekt möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell