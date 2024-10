Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht

Dornburg-Camburg (ots)

Freitagvormittag kurz vor 10:00 Uhr ereignete sich in Camburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegen aus der Straße Große Schweren auf die Schmiedehäuser Straße die Vorfahrtregelung und kollidierte mit dem dort fahrenden Pkw eines 65-Jährigen. Infolge der Kollision wurden beide Beteiligte leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden an den dann nicht mehr fahrbereiten Autos in Höhe von über 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,47 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest mit ihm positiv auf mehrere verbotene Substanzen. Mit dem so Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Aufgrund des Unfalles kam es in der Schmiedehäuser Straße für ca. 2 Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

