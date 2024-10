LPI-J: Bedrohung am Kaufland

Apolda (ots) - Am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es zu einem beschädigten Fenster in der Wielandstraße. Durch eine unbekannte Person wurde ein Feuerwerkskörper auf die Fensterbank gelegt und angezündet. An dem Fensterrahmen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

