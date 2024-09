Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gegen Zaun gekracht und abgehauen

Nach einem Unfall am Wochenende in Laupheim machte sich der Verursacher aus dem Staub. Den und Zeugen sucht nun die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, soll sich der Unfall zwischen Samstag 14.30 Uhr und Montag 6.40 Uhr ereignet haben. In der Berblingerstraße kam wohl ein unbekanntes Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und überfuhr den Gehweg. In der weiteren Folge streifte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug einen Zaun entlang und beschädigte dadurch mehrere Zaunelement, drei Pfosten und ein Spannseil. Der Fahrende kümmerte sie wohl nicht um den Schaden und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug auf. Die Ermittler fanden an der Unfallstelle zurückgelassene Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges. Die werden nun überprüft, das Fahrzeug müsste im vorderen rechten Bereich sowie an dem Scheinwerfer und Außenspiegel beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen. Die Höhe des Schadens an dem Zaun wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

