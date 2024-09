Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Bei unklarer Verkehrslage überholt

Am Montag kamen Personen bei einem Unfall bei Berkheim mit dem Schrecken davon. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden.

Kurz nach 14.15 fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford auf der B312 von Berkheim in Richtung Eichenberg. Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer des Ford bereits zu diesem Zeitpunkt schon weiteren Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Denn der 23-Jährige hatte wohl schon im Überholverbot und in einer unübersichtlichen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge überholt. Der Ford scherte offenbar nach dem riskanten Überholvorgang hinter dem VW einer 73-Jährigen ein. Die wollte auf Höhe Eichenberg nach links abbiegen und hatte dies laut Zeugen auch durch den Blinker angekündigt. Während des Abbiegevorgangs krachte der Ford in das Heck des VW. Der Ford wurde nach links abgewiesen und stieß in die Leitplanken. Der Ford und der VW kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrenden blieben zum Glück unverletzt. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford auf rund 500 Euro, den am VW auf ca. 1.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B312 bis 15.15 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden. Auf den 23-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Um 16.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B312 wieder befahrbar. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

