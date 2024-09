Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - B30 nach spektakulärem Unfall blockiert

Am Dienstag kam es bei Biberach zu einem Unfall mit einem umgestürzten Baum. Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Renault Twingo auf der B30/B465 in Richtung Ravensburg. Auf Höhe Schweinhausen-Appendorf, kurz vor der Brückenüberführung L284, stieß der Renault mit einem quer auf der Fahrbahn liegenden Baum zusammen. Der rund 20 Meter hohe Baum kippte unmittelbar vor dem Passieren der Stelle auf die Fahrbahn vor die Fahrzeuge und blockierte die Fahrstreifen in Richtung Süden und Norden. Der Kleinwagen wurde in die Luft geschleudert und kam abseits der Fahrbahn hinter den Leitplanken auf dem Dach zum Liegen. Auch ein nachfolgender Fiat Ducato mit Anhänger stieß gegen den Baum. In der weiteren Folge schleuderte der Fiat in die Leitplanken, der Anhänger kippte auf die Seite. Während der Fiat auf der Fahrbahn zum Stehen kam, blieb der Anhänger auf der Seite liegen. Ein entgegenkommender Renault Clio, der in Richtung Biberach unterwegs war, stieß mit der Front gegen den Stamm. An dem kam er zum Stehen. Die 28-Jährige im Renault Twingo wurde in ihrem beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und konnte von Ersthelfern befreit werden. Die Fahrerin sowie auch der 40-Jährige im Fiat Ducato kamen mit Krankenwagen in umliegende Kliniken. Auch der 52-Jährige Fahrer des Renault Clio kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Renault auf rund 13.000 Euro, den am Fahrzeuggespann auf ca. 5.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B30 zunächst komplett in beide Richtungen gesperrt. Ab 7.15 Uhr war die B30 in Fahrtrichtung Biberach wieder frei. Neben den Rettungsdiensten waren auch die Feuerwehren aus Biberach, Hochdorf, Schweinhausen und Eberhardzell sowie die Straßenmeisterei Biberach im Einsatz. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet und die Fahrbahn gereinigt. Um 8.30 Uhr konnte die B30 auch wieder für den Verkehr in Richtung Ravensburg freigegeben werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

