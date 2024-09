Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Auto gerät ins Schleudern

Am Montag prallte ein Auto bei Königsbronn in den Gegenverkehr.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.45 Uhr. Ein 20-Jähriger fuhr auf der Landesstraße 1123 in Richtung Königsbronn. In einer Linkskurve verlor der Fahrer des Audi auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Audi geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher und der 74-jährige Fahrer des Mazda leichte Verletzungen. Der 15-jährige Beifahrer im Audi wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

