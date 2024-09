Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach/Börtlingen - Weitere Diebstähle aus Pkw

Am Freitag (30.08.24) entwendeten Unbekannte aus weiteren Fahrzeugen in Birenbach und Börtlingen diverse Gegenstände.

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5856888 hatten es Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag auf mehrere Fahrzeuge in Birenbach abgesehen.

Der Polizei wurden zwischenzeitlich weitere Taten am Freitag in Börtlingen und Birenbach gemeldet. Gegen 1 Uhr waren die Täter in Birenbach unterwegs. Anschließend stahlen sie aus mehreren Pkw in der Rosenstraße und Blumenstraße in Börtlingen Bargeld und Bankkarten. Sachschäden hinterließen die Diebe nicht, da die Fahrzeuge wohl alle nicht verschlossen waren. Gegen 3 Uhr wurde mit den entwendeten Bankkarten an einem Zigarettenautomaten in Hauptstraße in Börtlingen Zigaretten gekauft. Möglicherweise hielten sich die Täter in dieser Nacht auch in Börtlingen-Zell auf.

Der Polizeiposten Rechberghausen hat auch in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter Tel. 07161/959306, zu melden. Insbesondere bittet die Polizei um die Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Birenbach, Börtlingen und Börtlingen-Zell gemacht wurden.

