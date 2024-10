LPI-J: Zeugen nach auffälliger Fahrweise gesucht

Weimar (ots) - Am Samstagmorgen verbogen bislang unbekannte Personen das Haltestellenschild an der Bushaltestelle "Industriegebiet West" in der Budapester Straße in Weimar. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

