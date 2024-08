Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240807.1 Büsum: Dieb schleicht sich in Wohnung

Büsum (ots)

In dieser Woche hat sich ein Unbekannter in Anwesenheit der Bewohner in eine Wohnung in Büsum geschlichen und eine Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

In der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis zum Dienstag, 14.30 Uhr, verschaffte sich ein Unberechtigter auf unklarem Wege Zutritt zu einer Wohnung zweier Rentner in der Straße Bielshövensand. Durch das Ehepaar unbemerkt entwendete er ein Portemonnaie, das unter anderem 180 Euro Bargeld enthielt. Weder die Geschädigten noch Nachbarn bemerkten eine verdächtige Person im oder am Haus.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich an die Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 wenden.

Merle Neufeld

