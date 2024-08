POL-IZ: 240806.3 Marne: Festnahme dank mehrerer Zeugen nach Betrug

Heide (ots) - In der Nacht zum Samstag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Heider Innenstadt zu einem Feuer in einer Wohnung gekommen. Die Flammen breiteten sich auf das gesamte Gebäude aus, das final nicht mehr zu retten war. Kurz vor 05.00 Uhr kam es in einer Wohnung im Schumacherort zu einem Brandausbruch. Zwei Hausbewohner retteten sich eigenständig ins Freie, zwei weitere verließen das Objekt mit Hilfe der ...

