Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei schwerverletzte bei Fahrradunfall

Jena (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen kamen am Sonntagvormittag zwei Radfahrer auf dem Magdelstieg zu Fall. Das Ehepaar, 62 und 63 Jahre, befuhr den Radstreifen in Richtung Innenstadt. Ohne Fremdeinwirkung stürzten beide, wobei das Mann auf seine vor ihm fahrende Frau fiel. Beide verletzten sich dabei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

