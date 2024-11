Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennendes Fahrzeug - Terrassentür beschädigt - Fußgängerin angefahren

Aalen (ots)

Ellwangen: Fußgängerin angefahren

Eine 40-jährige BMW-Lenkerin bog am Mittwoch gegen 9:25 Uhr von einem Grundstück nach links in die Haller Straße Richtung Crailsheim ein. Dabei übersah sie eine 61-jährige Fußgängerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte und erfasste diese. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Rechberg: Terrassentür beschädigt

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen wurde die Terrassentür einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Hohenstaufenstraße mit einem Stein eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Nummer 07171 42454 entgegen.

Lorch: Brennendes Fahrzeug

Am Mittwoch gegen 8:50 Uhr wurde ein brennender Nissan im Kreisverkehr in der Gaisgasse gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war des Feuer bereits gelöscht. Der Pkw geriet vermutlich auf Grund eines Kurzschlusses der Batterie in Brand.

