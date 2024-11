POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots) - Murrhardt: Körperverletzung Am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr kam es in der Hauptstraße zwischen zwei 21-jährigen Frauen zu einem Streit. Das Streitgespräch gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die eine junge Frau der anderen an den Haaren zog und ihren Kopf gegen eine Wand schlug. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Das ...

mehr