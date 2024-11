Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Fichtenberg: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr wollte ein 63-jähriger VW-Fahrer von der L1050 aus Oberrot kommend nach links in die L1066 in Richtung Gaildorf abbiegen. Hierbei übersah er einen 36-jährigen Skoda-Fahrer, welcher bereits auf der L1066 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 17 Uhr einen in der Hessentaler Straße auf einem Parkplatz geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Haller Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkten Hyundai. An diesem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

