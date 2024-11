Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Mögglingen: E-Roller entwendet

Am Montag zwischen 6:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein E-Roller entwendet, der auf einem Fahrradparkplatz am Bahnhof abgestellt war. Es handelt sich um einen Roller der Marke Evercross, EV10K Pro. Er war mit zwei Schlössern gesichert, die ebenfalls entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 550 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Nummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Ortsschild entwendet

Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass das Ortsschild am Ortseingang aus Richtung Bargau fehlt. Zeugen, welche Angaben zu diesem Vorfall oder dem Verbleib des Schildes machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bettringen unter der Nummer 07171 7966490 zu melden.

Leinzell: Pkw von Fahrbahn abgekommen

Eine 62-jährige Skoda-Lenkerin wollte am Dienstag gegen 9:30 Uhr von der Zeppelinstraße nach rechts in die Mulfinger Straße einbiegen. Aufgrund von Unachtsamkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam auf einem Grundstück in der Mulflinger Straße zum Stehen. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Heubach: Diebstahl aus Pkw

Ein Opel Zafira, welcher von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Breslauer Straße abgestellt war, wurde von Unbekannten auf bisher unbekannte Weise geöffnet und durchsucht. Letztendlich wurde ein Geldbeutel mit etwas Bargeld sowie diversen Karten entwendet. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173 8776 zu melden.

Böbingen: Pkw geöffnet und durchsucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein VW, der in der Gartenstraße abgestellt war, auf bislang unbekannte Weise geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Heubach unter der Nummer 07173 8776 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 32-Jähriger bog mit seinem Pkw am Dienstag gegen 8:20 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Georg-Röhm-Straße nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 47-Jährigen Ducati-Lenkers. Es kam zur Kollision, bei welcher der Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Aalen: Pkw überschlagen

Am Dienstag gegen 10:50 Uhr kam eine 26-Jährige mit ihrem BMW auf der L1080 zwischen Himmlingen und Waldhausen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die L1080 musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung in beide Richtungen gesperrt werden. Verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell