POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizei führt Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch

Aalen (ots)

Kirchberg: Polizei führt Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch

Die Verkehrspolizei führte am Freitag zwischen 13 Uhr und 19 Uhr eine Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch. Hierbei kontrollierten sechs Beamte der Verkehrspolizei 26 Fahrzeuge und 33 Personen. Hierbei wurden diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In einem Fall war der Fahrer des LKWs alkoholisiert, in einem anderen Fall wurde gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Drei Lkws wiesen technische Mängel auf und in einem Fall überschritt die Ladung eines Lkws das zulässige Gewicht um über 40%.

