Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Einbruch, Diebstahl und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag 18 Uhr und Montag 06 Uhr einen in der Mahläckerstraße geparkten Mitsubishi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Ladengeschäft

In einem Zeitraum von Samstagmittag 14 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr wurde in ein Ladengeschäft in der Lange Straße eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster zunächst Zugang zu einer Küche und anschließend gelangte die Unbekannten in das Verkaufsgeschäft. Dort wurden einzelne Drogerieprodukte und ein Sparschwein entwendet, in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Baustellenkabel durchtrennt

In der Sulzbrunnenstraße wurde zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 7 Uhr ein Kabel einer Baustellenzuleitung durchtrennt. Unbekannte schnitten, mit einem bislang unbekannten Werkzeug, zunächst das Kabel am Verteilerkasten durch und anschließend erneut mehrere Meter entfernt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einen Betrag von über 15.000 Euro belaufen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 66-jähriger Audi-Fahrer befuhr die B290 von Jagstheim kommend in Fahrtrichtung Crailsheim, als ein 45-jähriger Hyundai-Fahrer von der Sulzbrunnenstraße nach links auf die B290 abbiegen wollte. Dabei übersah der 45-Jährige den von links kommenden vorfahrtberechtigten 66-Jährigen und es kam zum Unfall. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden in einer Höhe von über 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell