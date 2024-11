Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Böbingen: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Am Montag, 28.10.2024, hat die 17-jährige Sabrina W. aus Böbingen an der Rems ihr Elternhaus verlassen und gilt seither als vermisst. Zuletzt hielt sie sich im Bereich Stuttgart/Aalen auf. Allerdings liegen zwischenzeitlich auch Hinweise vor, wonach sie sich in Hofheim am Taunus in Hessen befinden könnte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Sabrina ist ca. 178 cm groß, schlank und hat blaugraue Augen. Das Kriminalkommissariat Aalen bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise. Wer hat Sabrina gesehen oder weiß, wo sie sich derzeit aufhält?

Hier geht es zur Fahndung mit einem Foto der Vermissten: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/boebingen-an-der-rems-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell