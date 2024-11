Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Brand in Obdachlosenunterkunft - Verdacht auf Brandstiftung

Aalen (ots)

Nach einem Brand in der Gartenstraße in Aalen am frühen Sonntagmorgen, bei welchem ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstand und insgesamt fünf Personen Rauchgasintoxikationen erlitten, hat sich zwischenzeitlich der Verdacht auf Brandstiftung ergeben. Ein 52-jähriger Bewohner der Unterkunft, der mutmaßlich an einer psychischen Störung leidet, soll den Brand in seinem Zimmer verursacht haben. Er wurde deswegen am Montagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Richter vorgeführt, der den beantragten Unterbringungsbefehl erließ und eine Einweisung des deutschen Tatverdächtigen in eine psychiatrische Einrichtung anordnete. Nachdem das Gebäude in der Gartenstraße derzeit nicht mehr bewohnbar ist, wurden die weiteren vier Bewohner der Unterkunft durch die Stadt Aalen auf andere Unterkünfte verteilt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Hier die Ursprungsmeldung von Sonntag:

Aalen: Brand in einer Obdachlosenunterkunft

Kurz vor 07:00 Uhr kam es am Sonntag in der Gartenstraße in Aalen zu einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr bereits im Vollbrand. Zwei Bewohner mussten noch aus dem Gebäude gerettet werden. Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich ebenfalls geräumt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf dieses Gebäude jedoch verhindern. Kurz nach 08:00 Uhr war der Brand gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Zwei Bewohner der Unterkunft erlitten schwere Rauchgasvergiftungen. Zwei Bewohner und eine Polizeibeamtin erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Stadt Aalen kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 31 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

