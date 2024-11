Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lindach: Überfall auf Netto-Filiale

Aalen (ots)

Am Freitag, um kurz vor 21 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Männer die Netto-Filiale in der Täferroter Straße, gingen auf die 46-jährige Kassiererin zu und forderten die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen zog einer der Männer eine Schreckschusswaffe und feuerte diese mehrfach ab. Nachdem die Herausgabe von Bargeld durch die Angestellten verwehrt wurde, flüchteten die beiden Männer in Richtung Osterlängstraße. Die Männer waren etwa 25-30 Jahre alt, sehr schlank und etwa 180 cm bzw. 175 cm groß. Beide Personen waren schwarz gekleidet und hatten schwarze Kapuzen oder eventuell Sturmhauben auf. Sie führten eine schwarze Pistole mit sich. Zudem sprachen sie Deutsch, ohne einen erkennbaren Akzent. Die Kriminalpolizei Aalen bittet Personen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden. Zudem wird darum gebeten, eventuell vorhandene Überwachungskameras im Bereich der Osterlängstraße für den oben genannten Zeitraum auf Auffälligkeiten zu überprüfen und der Polizei mitzuteilen.

