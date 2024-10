Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Aufmerksame Nachbarschaft stört Täter beim Wohnungseinbruch.

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.10.2025, gegen 05:00 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer unbefugt Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Wingertstraße, indem sie die Hauseingangstüre des Anwesens mittels Werkzeug aufhebelten. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstüre und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Durch aufmerksame Nachbarn wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und ergriffen über den angrenzenden Garten des Anwensens die Flucht in Richtung August-Bebel-Park. Die zurvor verständigten Polizeibeamten leiteten sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein, sie konnten jedoch in der Dunkelheit entkommen.

Personenbeschreibung:

Männlich, beide ca. 19 Jahre alt, kurze schwarze Haare, dunkler Hauttyp, ein Täter schlank, ein Täter dick. Beide Personen waren dunkel gekleidet.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckarau, Tel.: 0621/ 833970, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell