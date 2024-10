Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 28-jähriger Tatverdächtiger wegen u.a. bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erlassen. Dem Tatverdächtigen wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und mit Cannabis, jeweils in nicht geringer Menge, in Tateinheit mit vorsätzlichem Besitz verbotener Waffen vorgeworfen.

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, wurde eine Polizeistreife im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gegen 17 Uhr auf eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Mannheim-Käfertal aufmerksam, aus der starker Cannabisgeruch wahrnehmbar war. Nachdem die Beamten die betroffene Wohnung lokalisiert hatten, klingelten sie und trafen schließlich unter anderem den 28-jährigen Tatverdächtigen dort an. In der Wohnung fanden die Ermittler rund 80 Gramm Amphetamine und etwa ein Kilogramm Cannabisprodukte, die dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Außerdem soll der 28-Jährige im Besitz von zwei Schlagringen, einem Teleskopschlagstock, einem Messer sowie einem Pfefferspray gewesen sein.

Der 28-Jährige wurde vor Ort festgenommen und am Freitag, den 25. Oktober 2024, dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell