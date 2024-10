POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Autofahrerin touchiert Spiegel und flüchtet

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag zwischen 12 und 22 Uhr brach eine noch unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Sauer-Straße ein. Die Unbekannten hebelten ein Küchenfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Danach verschwanden die Einbrecher mit Bargeld und Schmuck. Außerdem kam es am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 21 Uhr in der Konstanzer Straße zu einem ...

