POL-MA: Heidelberg: Mehrere Einbrüche in Erdgeschosswohnungen

Am Donnerstag zwischen 12 und 22 Uhr brach eine noch unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Sauer-Straße ein. Die Unbekannten hebelten ein Küchenfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Danach verschwanden die Einbrecher mit Bargeld und Schmuck.

Außerdem kam es am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 21 Uhr in der Konstanzer Straße zu einem weiteren Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die bislang unbekannte Täterschaft kletterte auf den dortigen Balkon und hebelte die Balkontüre auf. Im Inneren der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen unterem anderen hochwertiges Silberbesteck.

Des Weiteren wurde am gleichen Tag zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr in der Gertrude-von-Ubisch-Straße in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In diesem Fall hebelte die Täterschaft die Balkontüre auf, um in das Innere der Wohnung zu gelangen. Die Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest und muss im Rahmen der weiteren Überprüfungen noch beziffert werden.

Ein Zusammenhang der Taten wird geprüft. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei bitten nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zur Tat und/oder zur bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.

