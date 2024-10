Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen LKW und Rollerfahrerin - PM Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5894836 bereits berichtet, ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "In den Weinäckern". Ersten Ermittlungen zur Folge übersah ein rückwärtsfahrender LKW-Fahrer beim Rangieren in eine Parklücke vor einem Logistikzentrum, eine ankommende 65-jährige Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/174-4111 entgegengenommen.

