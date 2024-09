Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Cäcilienweg

Täter steigt über "auf Kipp" stehendes Fenster ein

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter klingelte am 06.09.2024, gegen 13.50 Uhr, an der Haustür eines Einfamilienhauses auf dem Cäcilienweg in Ascheberg. Auf dem Weg zur Tür habe sie durch das Küchenfenster eine Person in ihre Garage gehen sehen. Sie ging davon aus, dass es sich dabei um einen Paketzusteller handeln würde. Kurz darauf klingelte es noch einmal. An der Haustür nahm sie ein lautes Geräusch wahr und stellte kurz darauf fest, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt worden war. Das Fenster hatte "auf Kipp" gestanden und von einem bislang unbekannten Täter geöffnet worden. Ebenfalls stellte sie den Diebstahl ihres Fahrrads aus der unverschlossenen Garage fest.

Den unbekannten Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 170-175cm groß - kurzes, schwarzes Haar - Türkisch/arabisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Jeansjacke, hellblauen Jeanshose und weißen Turnschuhen mit roten Streifen - der Täter trug einen dunkelblauen Regenschirm bei sich

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

