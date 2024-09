Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld Flamschen, Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der L581 in Höhe der Zusestraße.

Coesfeld (ots)

Ein 56-jähriger Oberhausener befuhr am 07.09.2024 gegen 22:14 Uhr mit seinem Pkw die Zusestraße in Richtung L581. Als er auf die L581 abbiegen wollte, stieß sein Pkw mit dem Pkw eines 49-jährigen Coesfelders zusammen, der in Richtung Coesfeld unterwegs war. Der 68-jährige Beifahrer des leicht verletzten Oberhauseners wurde lebensgefährlich verletzt. Der Coesfelder wurde schwer verletzt. Alle drei Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei Coesfeld von dem Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen unterstützt. Während der Unfallaufnahme, von 22:18 Uhr bis 05:10 Uhr, war die L581 im Bereich des anliegenden Golfplatzes bzw. der alten Kaserne in Flamschen gesperrt.

