POL-DU: Altstadt: Raub, Flucht, Festnahme

Duisburg (ots) - Am Montagabend (5. August, 22 Uhr) zog der Fahrer eines roten Motorrollers das Interesse einer Streifenwagenbesatzung auf sich, weil er ohne Helm und ausgeschalteter Beleuchtung die Bahnhofstraße entlangfuhr. Als die Beamten dem Fahrer Anhaltesignale gaben, hielt er kurz an, beschleunigte dann aber wieder. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung in Richtung der Scholte-Rahm-Straße auf. Ihre ...

