POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld(bra) Am 01.10.2024, kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Tatort war die Straße Am Steinberg in Alfeld. Der oder die unbekannten Täter überkletterten den an der Straße befindlichen Gartenzaun und drangen in das Haus ein. Im Anschluss wurden die Räume durchsucht. Entwendet wurde nach jetzigem Stand Goldschmuck und eine Armbanduhr. Der Gesamtwert kann aktuell nicht festgestellt werden. Der oder die Täter entkamen in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Zeugen mögen sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-8073-0 melden.

