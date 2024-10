Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Banteln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Ein 24-jähriger Bantelner hatte seinen Pkw VW im Zeitraum vom 30.09.2024, 20.30 Uhr, bis 01.10.2024, 16.00 Uhr, in Banteln in der Kirchstraße am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er an der vorderen linken Fahrzeugecke Beschädigungen fest. Der Kotflügel wies einen Lackschaden auf, weiterhin war die Stoßstange aus ihrer Halterung gerissen. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher beim Vorbeifahren gegen den Pkw geprallt war und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe am Pkw VW wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

